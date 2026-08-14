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Bangun Lembaga Konsolidasi Pembelajaan Anggaran, Prabowo: Tak Ada Lagi Anggaran Ulang Tahun Kementerian

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |17:17 WIB
Bangun Lembaga Konsolidasi Pembelajaan Anggaran, Prabowo: Tak Ada Lagi Anggaran Ulang Tahun Kementerian
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Pemerintah akan membentuk lembaga yang akan mengonsolidasikan pembelajanaan. Hal ini ditujukan untuk mengefisienkan pembelajaan pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Rencana ini diungkapkan Prabowo saat berpidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

"Tadi sudah saya sebut, kita akan buat suatu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien," kata Prabowo.

Prabowo pun mengaku senang bajwa saat ini sudah tak ada lagi anggaran ulang tahun kementerian. Ia berkata, perayaan ulang tahun lembaga harus dilakukan sederhana.

"Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja," tutur Prabowo.

 

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