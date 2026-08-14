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Prabowo Ungkap RAPBN 2027 Difokuskan pada 8 Program, Ini Rinciannya

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |16:39 WIB
Prabowo Ungkap RAPBN 2027 Difokuskan pada 8 Program, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menungkapkan bahwa RAPBN 2027 difokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN. 

Seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," ujarnya  dalam pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). 

Dia menjelaskan untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun Rupiah, naik dari 3.842,7 triliun Rupiah di APBN 2026.

"Pendapatan Negara diperkirakan mencapai 3.426,0 triliun Rupiah, naik dari 3.153,6 triliun Rupiah di APBN 2026," tuturnya.

 

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