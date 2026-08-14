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Prabowo Sebut Defisit APBN Juli 2026 Terjaga Rendah di Angka 0,91 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:50 WIB
Prabowo Sebut Defisit APBN Juli 2026 Terjaga Rendah di Angka 0,91 Persen
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2026 mencatatkan defisit yang terjaga rendah di level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain defisit, Prabowo mengungkapkan bahwa belanja negara tumbuh 18,2 persen (yoy).

“Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026, Jumat (14/8/2026).

Prabowo memaparkan bahwa postur pendapatan negara mengalami lonjakan signifikan sebesar 21,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Ini peningkatan yang cukup signifikan,” ujar Prabowo.

Di sisi lain, penyerapan belanja negara juga mencatatkan pertumbuhan pesat sebesar 18,2 persen (yoy). Menurut Prabowo, pemanfaatan belanja tersebut difokuskan untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat bawah serta meningkatkan kualitas infrastruktur publik.

“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi,” tegas Kepala Negara.

Meski alokasi belanja negara melaju kencang, Presiden menekankan bahwa tata kelola keuangan pemerintah tetap berada dalam koridor kehati-hatian yang ketat.

 

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