Teks Pidato Lengkap Kenegaraan Presiden Prabowo di DPR

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8/2026).

Pidato kenegaraan Prabowo tersebut membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia, swasembada pangan dan energi, restrukturisasi BUMN, hingga pembangunan pendidikan, kesehatan hingga dan perlindungan sosial.

"Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan, dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama," kata Prabowo.

Berikut ini teks Pidato Lengkap Kenegaraan Presiden Prabowo di DPR

Pidato Presiden RI:

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI

14 Agustus 2026 Pagi

1. Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

2. Yang saya hormati, [daftar hadir dicetak].

3. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat pengabdian.

5. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan saudara Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

6. Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur; mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya.

7. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan, dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama:

8. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

9. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital. The core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia, agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

10. Ketiga, kami bekerja untuk selalu mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

11. Keempat, dalam bekerja, kami selalu beriorientasi kepada kepentingan rakyat, kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka.

12. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan Majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan; apa yang mulai kita lihat hasilnya; dan apa yang masih harus kita selesaikan.

13. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum.

14. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit, atau terlalu rumit dapat kita mulai diselesaikan.

15. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak diselesaikan.

16. Artinya kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari.

17. Demikian kerasnya Menteri-Menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja, beberapa diantara mereka terpaksa masuk rumah sakit, ada yang operasi, ada yang pingsan, ada yang kecapekan. Demikian bukti kesungguhan dari Pemerintah yang saya pimpin, dari kabinet yang membantu saya.

18. Karena kebijakan-kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan akan kita capai dalam 4 sampai 5 tahun, ternyata berhasil capai dalam waktu 1 tahun.