Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Perintahkan Purbaya untuk Usut Bea Cukai

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |11:40 WIB
Prabowo Perintahkan Purbaya untuk Usut Bea Cukai
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam berbagai aksi penyelundupan.

Hal tersebut berawal dari ketegasan Prabowo meminta jajaran penegak hukum memutus rantai kebocoran negara akibat aktivitas tambang ilegal yang ditengarai melibatkan oknum aparat.

“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga! Iya, kan?” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Instruksi spontan tersebut langsung disambut sorak-sorai dan tepuk tangan riuh dari para anggota DPR, MPR, serta DPD RI yang memadati ruang Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Prabowo juga secara tegas meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan ribuan tambang ilegal.

“Karena itu saya minta bener-bener Panglima TNI dan Kapolri, usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan TNI,” ujar Prabowo.

Selain Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum, Kepala Negara juga menyentil kinerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang dinilai masih belum maksimal dalam menutup celah penyelundupan barang di perbatasan wilayah perairan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236095/prabowo_subianto-QIY8_large.jpg
Prabowo Sentil BUMN: Rugi Terus tapi Laporan Untung, Ngarang Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236092/presiden_prabowo-X9sO_large.png
Prabowo Sebut Investasi Tembus Rp1.931 Triliun dan Serap 2,7 Juta Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236090/prabowo_subianto-ekqc_large.png
Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Kerja Seenaknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236088/prabowo_subianto-BfL3_large.png
Prabowo: Menkeu Senyum Saya Merasa Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236086/presiden_prabowo-ITSa_large.png
Prabowo Pamer RI Swasembada 8 Komoditas Pangan, dari Beras hingga Jagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236083/prabowo_subianto-XcOE_large.png
Prabowo Prediksi Setoran Dividen BUMN 2026 Tembus Rp200 Triliun, 4 Kali Lebih Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement