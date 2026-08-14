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Prabowo: Menkeu Senyum Saya Merasa Aman

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |11:18 WIB
Prabowo: Menkeu Senyum Saya Merasa Aman
Prabowo: Menkeu Senyum Saya Merasa Aman
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Di sela-sela memberikan apresiasi kepada jajaran badan pengelola investasi Danantara hingga tim menteri bidang ekonomi, Prabowo menyebut ekspresi Menteri Keuangan menjadi tolok ukur ketenangannya dalam mengelola anggaran negara.

Prabowo mengatakan dirinya merasa aman jika melihat Purbaya tersenyum. Namun, ekspresi Purbaya berubah ketika pemerintah menambah subsidi.

“Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman,” ujar Prabowo yang disambut tawa para hadirin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Namun, Prabowo melanjutkan dengan seloroh bahwa ekspresi tersebut bisa langsung berubah drastis sewaktu-waktu, terutama saat pemerintah merencanakan alokasi anggaran baru untuk masyarakat.

“Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau,” tambah Prabowo.

 

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