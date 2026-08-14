Prabowo: Dengan Akal Sehat Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6 Persen di Akhir Tahun

Prabowo: Dengan Akal Sehat Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6 Persen di Akhir Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen pada akhir 2026. Dengan kebijakan yang tepat hingga rasional, pertumbuhan ekonomi 6 persen tersebut diyakini tercapai.

"Dengan kebijakan yang tepat, rasional dan akal sehat, pada akhir tahun 2026 bisa mencapai 6 persen," ujar Prabowo saat Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen dan tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026. Menurut Prabowo, angka ini tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir," kata Prabowo

"Tetapi saya tegaskan pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat," tegas Prabowo.

Prabowo menambahkan, setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat.

"Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.