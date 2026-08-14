Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Dengan Akal Sehat Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6 Persen di Akhir Tahun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |10:52 WIB
Prabowo: Dengan Akal Sehat Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6 Persen di Akhir Tahun
Prabowo: Dengan Akal Sehat Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6 Persen di Akhir Tahun
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen pada akhir 2026. Dengan kebijakan yang tepat hingga rasional, pertumbuhan ekonomi 6 persen tersebut diyakini tercapai.

"Dengan kebijakan yang tepat, rasional dan akal sehat, pada akhir tahun 2026 bisa mencapai 6 persen," ujar Prabowo saat Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).  

Pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen dan tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026. Menurut Prabowo, angka ini tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir," kata Prabowo 

"Tetapi saya tegaskan pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat," tegas Prabowo.

Prabowo menambahkan, setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. 

"Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236077/presiden_prabowo-Y5q9_large.png
Prabowo Ungkap Swasembada Energi Bukan Lagi Catatan Kertas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236073/presiden_prabowo-E178_large.png
Sidang Tahunan, Prabowo Tegaskan Ketahanan Pangan RI Aman di Tengah Ancaman El Nino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236072/prabowo_subianto-Imxl_large.png
Prabowo Sebut Indonesia Tak Lagi Impor Solar, Hemat Devisa Rp170 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236068/prabowo_subianto-YPcj_large.png
Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,45 Persen di Semester I-2026: Tertinggi dalam 13 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236056/menko_ahy-DBwX_large.jpg
Sambut Pidato Presiden Prabowo, AHY Nantikan Arah Pembangunan Ekonomi hingga Infrastruktur Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236038/jokowi-mgC2_large.png
Momen Jokowi Duduk Bareng Boediono, Mar'uf Amin dan JK di Pidato Kenegaraan Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement