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Sambut Pidato Presiden Prabowo, AHY Nantikan Arah Pembangunan Ekonomi hingga Infrastruktur Berkelanjutan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |09:40 WIB
Sambut Pidato Presiden Prabowo, AHY Nantikan Arah Pembangunan Ekonomi hingga Infrastruktur Berkelanjutan
Menko AHY (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menantikan penyampaian arah kebijakan dan pembangunan ekonomi nasional dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.

AHY menilai pidato kenegaraan Presiden menjadi momen strategis untuk memaparkan arah pembangunan nasional kepada seluruh rakyat Indonesia menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan RI.

"Tentunya ada banyak hal yang kita ingin dengarkan terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur yang berkelanjutan," kata AHY di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan AHY kepada wartawan saat hendak memasuki ruang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus dipelihara guna mengawal program-program prioritas nasional agar berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan rakyat dan efisiensi pembangunan.

"Isu-isu rakyat yang tentunya penting untuk kita dengarkan melalui pidato kenegaraan Bapak Presiden pada pagi hari ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun," kata dia.

 

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