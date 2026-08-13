Prabowo Mudahkan Masyarakat RI Beli Motor Listrik: Tanpa DP, Bisa Tukar Tambah

Prabowo Mudahkan Masyarakat RI Beli Motor Listrik: Tanpa DP, Bisa Tukar Tambah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memudahkan masyarakat yang ingin membeli motor listrik. Salah satu skema yang akan dimatangkan adalah pembelian motor listrik tanpa uang muka atau down payment (DP).

"Kita akan turunkan bunga cicilan untuk rakyat, kemudian kita usahakan tidak pakai DP," kata Prabowo saat peluncuran motor listrik nasional, Bekasi, Kamis (14/8/2026).

"Jadi nanti kalau masih ada yang pakai motor bensin ya rasain sendiri," sambung Prabowo.

Prabowo menjelaskan, dengan penggunaan motor listrik akan menghemat pengeluaran 50 persen hingga 70 persen jika dibandingkan motor bensin.

"Penghematannya minimal 50 persen, pengeluaran kalian untuk sehari-hari, bergerak minimal 50 persen bahkan bisa sampai 70 persen," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, hal ini sudah menjadi kebutuhan dunia, karena juga ada carbon tax. Selain itu di kota-kota besar seperti Beijing tidak lagi memperbolehkan motor bensin.

"Jadi ini warning aja, masih gandrung motor bensin tapi tenang saja kita ada skema nanti, yang terlanjur punya motor bensin, nanti kita bisa pikirkan tukar tambah, mau setor motor lama dapat motor baru ya tambah dikit lah," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)

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