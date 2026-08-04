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Prabowo Turun Tangan, Perintahkan Bahlil Selesaikan Pemadaman Listrik di Kalimantan!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |16:32 WIB
Prabowo Turun Tangan, Perintahkan Bahlil Selesaikan Pemadaman Listrik di Kalimantan!
Prabowo Turun Tangan, Perintahkan Bahlil Selesaikan Pemadaman Listrik di Kalimantan! (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyikapi pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret bersama PT PLN (Persero) untuk mengakhiri gangguan pasokan listrik yang dikeluhkan masyarakat.

“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya. Persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik,” kata Bahlil.

Menurutnya, Prabowo meminta Kementerian ESDM bersama PLN segera menyusun langkah yang terukur agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin.

“Dan karena itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” ujarnya.

 

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