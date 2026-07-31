Prabowo Singgung Rangkap Jabatan: Nanti Digugat ke MK

JAKARTA - Prabowo Subianto melontarkan sejumlah kelakar saat mengumpulkan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Salah satu yang dibahas mengenai rangkap jabatan.

Suasana acara yang dihadiri para pengusaha itu beberapa kali diwarnai tawa setelah Prabowo menyelipkan candaan ketika memperkenalkan para pengurus Kadin.

Saat menyapa Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri Kadin, James Riady, Prabowo berkelakar soal penggunaan pesawat pribadi milik pengusaha tersebut.

"Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri, Saudara James Riady. Yang urusan luar negeri dikasih Pak James supaya ongkosnya berkurang untuk Kadin. Soalnya pakai pesawat sendiri," kata Prabowo langsung disambut tawa anggota Kadin yang hadir.

Prabowo juga sempat berseloroh ketika menyebut nama pimpinan Kadin lainnya yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani. Prabowo pun menyinggung soal kemungkinan rangkap jabatan.

"Juga hadir di sini mewakili asosiasi-asosiasi, hadir terutama Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W Kamdani. Boleh merangkap jabatan? boleh boleh? Sesuai AD ART gak? coba dicek. Nanti digugat ke MK," kelakarnya.