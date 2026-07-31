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Prabowo soal Satgas MBG Kadin: Siapkan Kantor Khusus di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |16:02 WIB
Prabowo soal Satgas MBG Kadin: Siapkan Kantor Khusus di Istana
Prabowo soal Satgas MBG Kadin: Siapkan Kantor Khusus di Istana (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan saat pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026). 

Saat mengabsen jajaran pengurus Kadin, Prabowo sempat menyinggung Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Kadin, Chandra Tirta Wijaya. Dia pun bercanda bahwa Satgas itu perlu dan harus disiapkan kantor di Istana Negara.

"Satgas Makan Bergizi Gratis, Saudara Chandra Tirta. Ini penting ini, siapkan kantor khusus di Istana," kata Prabowo yang disambut tawa hadirin.

Prabowo pada kesempatan itu juga berkelakar saat menyebut nama Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri Kadin James Riady. Menurutnya, urusan luar negeri sebaiknya ditangani James agar biaya perjalanan Kadin bisa lebih hemat.

"Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri, Saudara James Riady. Yang urusan luar negeri dikasih Pak James supaya ongkosnya berkurang untuk Kadin. Soalnya pakai pesawat sendiri," ujar Prabowo.

 

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