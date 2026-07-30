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Prabowo Mau Bikin Lomba Kota Terbersih, Hadiah Rp20 Miliar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |20:01 WIB
Prabowo Mau Bikin Lomba Kota Terbersih, Hadiah Rp20 Miliar
Prabowo Mau Bikin Lomba Kota Terbersih, Hadiah Rp20 Miliar (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membuka kompetisi untuk 10 kota terbersih dan berhasil menangani persoalan sampah di masing-masing daerah. Hadiahnya berupa insentif Rp20 miliar.

Prabowo menjelaskan kompetisi tersebut bertujuan agar meningkat minat Pemerintah Daerah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebab kebersihan dinilai Presiden menjadi salah satu harga diri sebuah bangsa.

"Kita dukung saudara, karena ini adalah kampanye nasional yang sangat penting saudara-saudara. Hilirisasi, pangan, ya semua, di ujungnya lingkungan kita. Bangsa kita harus bersih, bangsa kita harus indah, bangsa kita harus dijaga kelestariannya," ujarnya dalam acara Akad Masal Rumah Subsidi FLPP dan KPP di Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Lebih lanjut, Presiden merinci 10 kota terbersih akan masing-masing akan diberikan insentif sebesar Rp20 miliar, sehingga total dana yang disiapkan Rp100 miliar untuk kategori ini.

Selanjutnya, 5 kota terbersih yang di level bawahnya akan mendapatkan insentif masing-masing Rp10 miliar, sehingga totalnya untuk kategori ini Rp50 miliar. Total anggaran yang disiapkan untuk kompetisi kota terbersih ini Rp150 miliar.

"Kita kasih nanti insentif. Kota terbersih kalau bisa Rp20 miliar. Lima kota terbersih Rp20 miliar, lima kota yang di bawahnya Rp10 miliar dan sebagainya," tambahnya.

Menurut Prabowo, pemberian insentif berupa dana akan lebih bermanfaat untuk daerah. Sebab dana tersebut bisa digunakan untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh Pemda. Seperti pengadaan truk sampah, ekskavator, maupun peralatan pendukung lainnya.

"Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala. Atau piala juga? Piala juga yang mentahnya juga. Nggak ini bener. Pasti uang itu dipakai buat hal baik. Dia bakal cari truk, ekskavator, dan sebagainya," ujarnya.

 

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