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Ini Alasan Prabowo Naikkan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan, Bintang 4 Rp48,6 Juta per Bulan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |06:01 WIB
Ini Alasan Prabowo Naikkan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan, Bintang 4 Rp48,6 Juta per Bulan
Ini Alasan Prabowo Naikkan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan, Bintang 4 Rp48,6 Juta per Bulan (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Kenaikan tunjangan kinerja ini tertuang melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026. 

Kedua Perpres baru tersebut mengoreksi Perpres Nomor 102 Tahun 2018 tentang tukin di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti. 

Kemudian, Perpres 104 Tahun 2018 tentang Tukin di lingkungan Kemenhan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti.

Dengan perpres kenaikan tukin, jabatan bintang empat seperti Kepala Staf Angkatan menerima tukin Rp48,61 juta per bulan. 

Sementara, posisi bintang tiga seperti Kepala Staf Umum (Kasum) TNI maupun Wakil Kepala Staf Angkatan menerima tunjangan Rp44,87 juta per bulan.

Sementara, tukin bagi kelas jabatan 1 atau prajurit TNI dengan pangkat terendah di TNI mendapatkan Rp2,5 juta per bulan dan kelas 2 di besaran Rp2,9 juta.

Terpisah, Karo Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengungkapkan, kebijakan tersebut bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja organisasi.

“Beberapa pertimbangan lain yakni hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan bahwa Kemhan dan TNI telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan indeks tunjangan kinerja. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan asesmen yang berlaku,” kata Rico dalam keterangan tertulisnya.

 

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