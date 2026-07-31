Prabowo Kumpulkan Pengusaha Seluruh RI ke Istana, Ada Apa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Pantauan Okezone, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bersama jajaran pengurus tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.52 WIB. Anindya mengatakan pihaknya hadir bersama pimpinan Kadin dari 38 provinsi untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo.

"Kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah," ujar Anindya kepada awak media.

Anindya menyampaikan, selain membawa perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha. Menurutnya, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Kadin dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Agustus 2025.

"Ketika kami diundang ke Hambalang sebelum beliau melakukan raker. Dan itu diprediksikan bahwa kita akan menghadapi kondisi ekonomi dan juga geopolitik yang seperti sekarang ini," kata Anindya.