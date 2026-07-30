Bertemu Seskab Teddy, Ketum Kadin Perkenalkan Buku We Buy From Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie memperkenalkan buku We Buy from Indonesia kepada Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat pada Senin 27 Juli 2026.

We Buy From Indonesia adalah sebuah buku yang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki peran penting pada rantai pasok dunia. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Di dalam buku ini penuh data dan bukti bahwa perusahaan Indonesia telah mendunia dan dibutuhkan brand-brand besar dunia. Ada 80 perusahaan atau brand kelas dunia yang komponennya membeli dari Indonesia. Ada Tesla, IKEA, Uniqlo, sampai Boeing. Indonesia terlibat dari membuat part sampai membuat utuh lalu diekspor," ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya dilansir dari Instagram resminya, Kamis (30/7/2026).

Anin menjelaskan, buku tersebut telah diperlihatkan kepada Presiden Prabowo saat kunjungannya ke Prancis. Presiden Prabowo kemudian menyerahkan buku itu kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.