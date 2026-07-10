Kadin Gelar Diplomatic Economic Forum, Airlangga Sebut Penguatan Rantai Pasok dan Kedaulatan Pangan

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Kadin Diplomatic Economic Breakfast di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (10/7/2026) pagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut terselenggara menjadi forum dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas diplomatik untuk membahas prospek ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Menurut Airlangga, antusiasme tinggi dari komunitas diplomatik terhadap kegiatan tersebut karena tercatat sebanyak 67 negara berpartisipasi dan 34 duta besar hadir secara langsung.

"Pagi ini saya menghadiri acara Kadin Indonesia Monthly Diplomatic. Tadi lebih dari 60 negara, tepatnya 67 negara, dan ada 34 duta besar yang hadir langsung," kata Airlangga dalam sambutannya di KADIN Diplomatic Economic Breakfast, Jumat (10/7/2026).

Airlangga menjelaskan, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menyampaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi konflik geopolitik maupun perkembangan teknologi.

Menurut Airlangga, tantangan global saat ini tidak hanya berasal dari konflik yang belum mereda di Ukraina maupun kawasan Selat Hormuz, tetapi juga disrupsi teknologi seperti artificial intelligence (AI).

"Jadi, di tengah ketidakpastian, terutama selain terkait dengan konflik geopolitik yang belum selesai, baik di Ukraine maupun di Selat Hormuz, ditambah lagi ketidakpastian dengan teknologi disruption seperti artificial intelligence, Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi, terutama terkait dengan supply chain," jelasnya.