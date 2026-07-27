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Seskab Teddy Bertemu Anindya Bakrie, Bahas Hilirisasi hingga Mobil Listrik

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |19:01 WIB
Seskab Teddy Bertemu Anindya Bakrie, Bahas Hilirisasi hingga Mobil Listrik
Seskab Teddy Bertemu Anindya Bakrie, Bahas Hilirisasi hingga Mobil Listrik (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, di Gedung Sekretariat Kabinet pada hari ini.

Dalam pertemuan tersebut, Seskab Teddy dan Ketua Umum Kadin membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Pembahasan mencakup penguatan peran pengusaha daerah sebagai motor penggerak ekonomi nasional, pengembangan industri listrik, garmen, dan tekstil, serta dukungan terhadap agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional,” tulis Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (27/7/2026).

Selain itu, dibahas pula kesiapan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong lahirnya motor listrik nasional. 

Pertemuan juga menyoroti penguatan industri kendaraan listrik pascaperesmian pabrik bus dan mobil listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

“Kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan industri nasional, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global sejalan dengan visi pembangunan ekonomi nasional,” tutupnya.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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