Ketum Kadin Temui Seskab Teddy, Bahas Pengembangan Industri Listrik dan Perkenalkan Buku We Buy From Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie melakukan audiensi dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Senin, (27/07/2026).

Dilansir dari instagram resmi @sekretariat.kabinet, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pembahasan mencakup penguatan peran pengusaha daerah sebagai motor penggerak ekonomi nasional, pengembangan industri listrik, garmen, dan tekstil, serta dukungan terhadap agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Selain itu, dibahas pula kesiapan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong lahirnya motor listrik nasional. Pertemuan juga menyoroti penguatan industri kendaraan listrik pasca-peresmian pabrik bus dan mobil listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang oleh Presiden, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam kesempatan tersebut juga memperkenal buku ‘We Buy from Indonesia’. We Buy From Indonesia adalah sebuah buku yang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki peran penting pada rantai pasok dunia. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Di dalam buku ini penuh data dan bukti bahwa perusahaan Indonesia telah mendunia dan dibutuhkan brand-brand besar dunia. Ada 80 perusahaan atau brand kelas dunia yang komponennya membeli dari Indonesia. Ada Tesla, IKEA, Uniqlo, sampai Boeing. Indonesia terlibat dari membuat part sampai membuat utuh lalu diekspor," ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya dilansir dari Instagram resminya, Kamis (30/7/2026).