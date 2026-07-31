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Prabowo Ditawari Jadi Brand Ambassador Kopi Indonesia Usai Tak Jabat Presiden

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |16:34 WIB
Prabowo Ditawari Jadi Brand Ambassador Kopi Indonesia Usai Tak Jabat Presiden
Prabowo Ditawari Jadi Brand Ambassador Kopi Indonesia Usai Tak Jabat Presiden (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah menerima tawaran untuk menjadi brand ambassador industri kopi seusai masa jabatannya sebagai presiden. 

Hal ini disampaikan Prabowo saat menggelar pertemuan dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Awalnya, Prabowo tengah menyebutkan nama-nama pimpinan Kadin daerah yang hadir dalam kesempatan tersebut. Dalam momen tersebut, ia menyempatkan waktu sesaat untuk meminum kopi. 

Setelahnya, Prabowo mengaku telah menerima tawaran menjadi brand ambassador industri kopi. 

"Saya sudah diminta kalau turun jadi Presiden jadi brand ambassador untuk industri kopi Indonesia," kata Prabowo. 

Prabowo menyebutkan, jika hal itu terealisasi maka dirinya akan terus mendapat kopi. 

"Biar dapat suplai kopi terus menerus," ujarnya. 

 

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