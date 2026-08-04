Prabowo Bakal Pilih Langsung Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral OJK

Prabowo Bakal Pilih Langsung Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral OJK (Foto: Ketua OJK/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memilih langsung sosok yang akan mengisi jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang menjadi bagian dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Nantinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memilih sosok yang akan memimpin Pengawas Bursa Mineral dari nama yang diajukan Presiden.

"Terkait dengan kandidat Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, kalau kita melihat Undang-Undang yang ada, bahwa nanti DPR yang akan memilih calon yang disampaikan bapak Presiden," ujarnya dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK, Selasa (4/8/2026).

Friderica menambahkan, saat ini di internalnya telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BKMS). Satgas ini berfungsi untuk menyiapkan infrastruktur pendukung seperti organisasi, kesiapan SDM, hingga sarana pendukung lainnya.

"Saat ini OJK bersama dengan beberapa pihak dalam proses penyusunan dan penyempurnaan kerangka peraturan serta kelembagaan untuk implementasi hal tersebut. Tadi sudah disampaikan bahwa di internal OJK sudah dibentuk Satgas BMKS," tambahnya.

Melalui UU P2SK itu, juga diamanatkan bahwa nantinya OJK yang akan menerbitkan izin untuk penyelenggara bursa mineral. Namun Friderica belum merinci lebih lanjut terkait proses bisnis dari pembentukan bursa baru ini.

"Informasi mengenai proses keseluruhan penyiapan bursa mineral dan komoditas strategis tentunya akan kami sampaikan lebih detail pada saat yang telah memungkinkan," katanya.