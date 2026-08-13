Luncurkan Motor Listrik Nasional, Prabowo: Ini Momen yang Sangat Penting

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

"Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini Kamis 13 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan yang maha besar, secara resmi saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, meluncurkan motor listrik nasional berserta ekosistem pendukung," ucap Prabowo saat meresmikan diikuti dengan penekanan tombol sirine di lokasi acara.

Prabowo mengatakan, momen ini adalah hari yang sangat penting. Ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya kepada semua unsur dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wiraswasta, BUMN, serta dunia akademis yang berperan mengembangkan Molinas dan ekosistemnya.

"Hari ini adalah, menurut pendapat saya, salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated," ujar Prabowo.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kegiatan ini akan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembangunan industri motor listrik nasional

Peresmian ini juga dinilai akan mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Selain meresmikan Molinas, Presiden RI juga akan meninjau fasilitas produksi dan exhibition, menerima laporan mengenai pengembangan Molinas, serta menyampaikan arahan.

"Kegiatan juga akan dilanjutkan dengan peluncuran ekosistem Molinas dan penandatanganan komitmen bersama para pemangku kepentingan," kata Prasetyo.