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Usai Molinas Diluncurkan, Prabowo Targetkan Produksi Mobil Listrik Nasional 2028

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |16:04 WIB
Usai Molinas Diluncurkan, Prabowo Targetkan Produksi Mobil Listrik Nasional 2028
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Bekasi, Jawa Barat. (Foto; Okezone.com/Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Bekasi, Jawa Barat. Prabowo pun menargetkan untuk produksi mobil listrik nasional mulai dilakukan pada 2028.

Prabowo mengatakan telah mendapatkan laporan mengenai pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Saat ini, pemerintah juga tengah membangun pabrik mobil listrik nasional yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

"Kalau tidak salah, tidak jauh dari sini, perjalanan ke Purwakarta ya, Subang di KM 84. Ada kompleks besar dibangun mobil listrik Indonesia. Kita berharap paling lambat 2028 sudah produksi besar-besaran," tegas Prabowo, Kamis (13/8/2026).

Menurut Prabowo, pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu segera dilakukan. Hal tersebut mempertimbangkan efisiensi biaya penggunaan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.

"Jadi nanti kalau masih ada yang pakai motor bensin, ya rasakan sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibanding motor bensin, penghematan minimal 50 persen. Pengeluaran kalian sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya," ujarnya.

Oleh karena itu, Prabowo ingin mendorong penggunaan kendaraan listrik semakin masif di Indonesia. Pemerintah, kata dia, siap menyiapkan kebijakan untuk mendukung peningkatan penggunaan kendaraan listrik.

"Tadi kita bicarakan, Menkeu tidak akan suka, tapi you di ujungnya juga akan suka. Kita akan turunkan bunga cicilan untuk rakyat. Kita usahakan tidak pakai DP," ujarnya.

(Feby Novalius)

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