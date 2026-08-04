Prabowo-PM Thailand Sepakati Penguatan Investasi dan Perdagangan USD20 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral mencapai USD20 miliar pada 2030. Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul dalam rangka Second Leaders' Consultation di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimistis target perdagangan sebesar USD20 miliar pada 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis," kata Prabowo, Selasa (4/8/2026).

Dalam kunjungan PM Thailand ke Indonesia yang pertama dalam 15 tahun terakhir tersebut, Presiden Prabowo dan PM Anutin mengadopsi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030 sebagai pedoman untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang.

Roadmap tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan kedua pemimpin di sela-sela ASEAN Summit 2026 di Cebu, Filipina, pada Mei lalu, sekaligus menjadi perwujudan komitmen yang telah dibangun melalui mekanisme Leaders' Consultation sejak 2025.

Di bidang ekonomi, Indonesia dan Thailand juga sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, serta mempererat kemitraan antarpelaku usaha.