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Prabowo Sebut Indonesia Tak Lagi Impor Solar, Hemat Devisa Rp170 Triliun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |10:43 WIB
Prabowo Sebut Indonesia Tak Lagi Impor Solar, Hemat Devisa Rp170 Triliun
Prabowo Sebut Indonesia Tak Lagi Impor Solar, Hemat Devisa Rp170 Triliun
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian dalam kepemimpinannya selama kurang lebih 21 bulan, salah satunya swasembada energi. Prabowo mengungkap pemerintah kini tak perlu lagi impor beras karena adanya B50. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). 

“Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan, dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit,” kata Prabowo. 

Oleh karena itu, Prabowo turut menyampaikan pemerintah tak perlu lagi impor solar.  “Sehingga mulai tahun ini 1 Juli 2026 kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri,” ujarnya. 

Tak hanya itu, Prabowo juga menyetujui pemerintah berhasil menyimpan ratusan triliun anggaran karena tak perlu lagi mengimpor solar. 

“Dan kita berhasil menghemat devisa Rp170 triliun sekitar USD9,5 miliar tidak lagi harus kirim ke luar negeri,” tutupnya.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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