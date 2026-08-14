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Sidang Tahunan, Prabowo Tegaskan Ketahanan Pangan RI Aman di Tengah Ancaman El Nino

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |10:46 WIB
Sidang Tahunan, Prabowo Tegaskan Ketahanan Pangan RI Aman di Tengah Ancaman El Nino
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kondisi ketahanan pangan Indonesia berada dalam keadaan aman di tengah kekhawatiran dunia terhadap potensi kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu.

Menurutnya, Indonesia juga siap menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan cukup dahsyat tahun ini.

"Soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Ninonya yang paling paling dahsyat," katanya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026)..

Prabowo mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk. Salah satunya dengan menghapus 145 aturan yang dinilai menghambat penyaluran pupuk kepada petani.

"Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen," tuturnya.

Menurut Prabowo, penurunan harga pupuk tersebut dibarengi dengan peningkatan volume ketersediaan pupuk bagi masyarakat. Ia menyebut kondisi itu membuat petani lebih mudah memperoleh pupuk.

 

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