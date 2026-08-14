Prabowo Pamer RI Swasembada 8 Komoditas Pangan, dari Beras hingga Jagung

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan. Capaian tersebut, menurut Prabowo, bahkan berhasil diwujudkan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.

"Swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan delapan komoditas yang telah mencapai swasembada tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

"Tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit," ucapnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui masih terdapat komoditas pangan yang belum mencapai swasembada, salah satunya daging.