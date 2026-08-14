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Indonesia Anggota G20, Prabowo: Tak Pantas Masih Ada Rakyat Kita yang Lapar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |11:57 WIB
Indonesia Anggota G20, Prabowo: Tak Pantas Masih Ada Rakyat Kita yang Lapar
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia merupakan G20. Menurutnya, tak pantas jika masih ada rakyat Indonesia yang kelaparan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Mulanya, Prabowo menyampaikan capaian ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 yang tumbuh 5,61%. Menurutnya pertumbuhan kuartal pertama itu tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Di hadapan majelis ini bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita, pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita kebanyakan, tidak bermanfaat bagi kita," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus menciptakan pekerjaan. Ia menekankan untuk memprioritaskan rakyat dengan ekonomi rendah.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan, kualitas hidup rakyat kita terutama rakyat kita yang paling bawah," ucapnya.

Prabowo menekankan, pemerintah yang dipimpinnya tak akan meninggalkan rakyat yang kesulitan. Ia kemudian menyinggung RI sebagai anggota G-20, maka tak pantas justru masih ada rakyat yang lapar.

 

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