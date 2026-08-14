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Prabowo Bakal Beri Bintang Kehormatan ke Bos Danantara

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |11:46 WIB
Prabowo Bakal Beri Bintang Kehormatan ke Bos Danantara
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa dirinya berencana akan memberikan Bintang Kehormatan bagi para pimpinan Danantara. Pemberian tersebut, tentu berdasarkan alasan yang jelas.

Prabowo menilai bahwa Danantara berhasil membuat manajemen BUMN mendatangkan keuntungan secara cepat. 

"Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). 

Oleh karena itu, Prabowo merasa pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja keras yang telah dilakukan oleh para pimpinan Danantara. Salah satunya, pemberian tanda kehormatan.

"Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara, saya kira pantas pimpinan Danantara nanti mendapat Bintang Kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini," ujarnya.

 

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