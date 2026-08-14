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Prabowo Ungkap Ekonomi RI Kuartal I-2026 Cetak Rekor Tertinggi 13 Tahun, Cek Data BPS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:47 WIB
Prabowo Ungkap Ekonomi RI Kuartal I-2026 Cetak Rekor Tertinggi 13 Tahun, Cek Data BPS
Prabowo Ungkap Ekonomi RI Kuartal I-2026 Cetak Rekor Tertinggi 13 Tahun, Cek Data BPS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026 dan tumbuh 5,45 persen pada semester II-2026. Menurut Prabowo, angka ini tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir," kata Prabowo saat Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).  

Prabowo yakin dengan kebijakan yang tepat, rasional dan akal sehat, pada akhir tahun 2026 bisa mencapai 6 persen. "Tetapi saya tegaskan pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat," katanya.

Lalu bagaimana dengan data Badan Pusat Statistik (BPS)?

Badan Pusat Statistik telah merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2026. Di tengah dinamika geopolitik global, ekonomi Indonesia tetap resilien dan mencatat pertumbuhan yang solid. 

Pada triwulan 1-2026, PDB Indonesia mampu tumbuh hingga 5,61 persen (y-on-y), melampaui periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2026.

“Ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y), salah satunya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” ungkap Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/5).

 

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