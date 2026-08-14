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Di Hadapan DPR, Prabowo Pamer Kinerja Ekonomi Tetap Berdiri Tegak di Tengah Tekanan 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:41 WIB
Di Hadapan DPR, Prabowo Pamer Kinerja Ekonomi Tetap Berdiri Tegak di Tengah Tekanan 2026
Presiden Prabowo Subianto menegaskan setiap rupiah yang dikumpulkan negara telah digunakan untuk menjaga perekonomian. (foto: Okezone.com/DPR)
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan setiap rupiah yang dikumpulkan negara telah digunakan untuk menjaga perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah ketidakpastian global sepanjang 2026.

Prabowo mengatakan, kondisi perekonomian global pada 2026 menghadapi berbagai tekanan. Kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan terhadap nilai tukar berbagai negara, serta ketegangan geopolitik telah mengganggu perdagangan dunia.

Namun, di tengah berbagai tekanan tersebut, Prabowo menilai perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh dan bertahan.

“Kita memasuki 2026 dalam keadaan dunia tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia,” ujar Prabowo, di hadapan anggota DPR RI dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026).

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak,” lanjutnya.

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