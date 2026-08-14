APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Ketua DPR: Tak Ada yang Pernah Lihat Uang Sebesar Itu

APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Ketua DPR: Tak Ada yang Pernah Lihat Uang Sebesar Itu

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 mendekati Rp4.000 triliun. Angka ini sangat besar.

"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun," kata Puan dalam membuka agenda Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun 2026-2027 pada Jumat (14/8/2026).

"Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar," sambung Puan.

Puan menjelaskan, APBN adalah pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat.

Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 trilliun; tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun; dalam 10 tahun tersebut. "Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat," katanya.

Sementara, pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000.

"Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan; seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya; rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan; seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya; atau urusan rakyat lainnya; angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," kata Puan.