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Ini Kata Banggar soal Usulan Hak Keuangan Kepala Daerah Ditingkatkan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |18:50 WIB
Ini Kata Banggar soal Usulan Hak Keuangan Kepala Daerah Ditingkatkan
Ini Kata Banggar soal Usulan Hak Keuangan Kepala Daerah Ditingkatkan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR R Said Abdullah angkat bicara soal adanya usulan untuk meningkatkan hak keuangan bagi para kepala daerah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyusul adanya ditangkapnya sejumlah Kepala daerah dalam operasi tangkap (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Said mengatakan bahwa yang harus dilakukan saat ini adalah menjaga terlebih dahulu keberlangsungan fiskal sampai kondisinya kembali sehat, stabil dan berkelanjutan.

"Harapan saya direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

 

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