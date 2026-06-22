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DPR Setujui Anggaran 7 Menko Prabowo untuk 2027, Segini Besarannya

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |15:31 WIB
DPR Setujui Anggaran 7 Menko Prabowo untuk 2027, Segini Besarannya
DPR RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Keputusan ini diketok langsung oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). 

"Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?" tanya Said setelah membacakan besaran pagu anggaran ketujuh Kemenko.

Seluruh peserta rapat dari delapan Fraksi di DPR RI pun langsung menyatakan setuju. Adapun, Daftar pagu anggaran 7 Kemenko Kabinet Merah Putih yang disetujui Banggar DPR diantaranya; 

1. kemenko Perekonomian Rp664 Miliar, 
2. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 304,1 Miliar
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 Miliar
4..Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 Miliar
5. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 Miliar
6. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 Miliar
7. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 Miliar.

 

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Topik Artikel :
Banggar DPR RI Banggar DPR RI
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