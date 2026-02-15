Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Soroti Tidak Ada Standar Galon Guna Ulang, Ini Risikonya

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |10:21 WIB
DPR Soroti Tidak Ada Standar Galon Guna Ulang, Ini Risikonya
Anggota DPR RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bahaya kesehatan mengintai di balik penggunaan galon guna ulang. Persoalan ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Industri Air Minum Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian. 

Anggota Komisi VII, Novita Hardini, mengungkap temuan bahwa 57% galon guna ulang di Jabodetabek telah melampaui batas usia pakai. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius akan risiko paparan bahan kimia berbahaya ketika masyarakat mengonsumsi air minum dalam galon yang sudah tua.

“Ada temuan 57% di Jabodetabek galon-galon yang diguna ulang itu sudah melebihi batas usia pakai, saya jadi takut loh minum air putih ini… kita semua itu jadi kayak minum kimia,” katanya dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR dikutip.

Pada Oktober 2025, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) merilis hasil temuan investigasinya terhadap 60 toko kelontong di Jabodetabek. 

Selain temuan 57% galon guna ulang berusia lebih dari 2 tahun, investigasi menemukan kondisi 8 dari 10 galon guna ulang yang beredar sudah buram dan kusam. Ini tanda terjadinya penurunan kualitas kemasan.
Kekhawatiran anggota Panja DPR tersebut bukan tanpa alasan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201647//polri-QIjb_large.jpg
Pelepasan 22 Kontainer Bantuan Bencana Sumatera, Titek Soeharto Apresiasi Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201500//golkar-XEPy_large.jpg
Seluruh Anggota Fraksi Golkar di DPR Diinstruksikan Dukung Kebijakan Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201490//dpr-nUXZ_large.jpg
DPR Ingatkan MKMK Terkait Adies Kadir Tak Tangani Perkara Potensi Konflik Kepentingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201398//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-BfSk_large.jpg
Ketua Komisi III DPR: Waspada Penumpang Gelap Reformasi Polri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/1/3200953//anggota_komisi_vii_dpr_ri_novita_hardini-VGAS_large.jpg
RDP Panja AMDK Ungkap Potensi Bahaya Galon Guna Ulang, DPR: Kayak Minum Kimia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200739//dpr-bN3v_large.jpg
Tok, DPR Setujui 8 Calon Anggota Baznas Periode 2025-2030
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement