Defisit APBN dan Utang Negara Tetap Aman, Purbaya: Ekonomi Terus Membaik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih berada dalam posisi yang kokoh. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih berada dalam posisi yang kokoh dan jauh dari ancaman krisis hingga saat ini. Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas domestik melalui pengelolaan instrumen fiskal yang pruden, memacu pertumbuhan, serta meningkatkan efektivitas berbagai program prioritas nasional.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya, Jumat (3/7/2026).

Purbaya memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro merupakan cerminan akumulasi geliat aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

Atas dasar itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengeluarkan bauran kebijakan yang mampu memberikan stimulus pada sektor riil agar dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah juga memastikan laju inflasi tetap berada dalam koridor yang aman. Adapun dinamika pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipicu oleh faktor sentimen pasar global, bukan karena adanya pergeseran negatif pada fundamental ekonomi domestik.

Untuk memitigasi risiko tersebut, koordinasi di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat.