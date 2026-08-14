Anggaran Pendidikan 2027 Capai Rp820,9 Triliun, MBG Disiapkan Rp240 Triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp820,9 triliun, di mana Rp240 triliun di antaranya akan diplot khusus untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, salah satu fokus utama dari pemanfaatan dana pendidikan tahun depan tersebut difungsikan untuk menyasar 60,6 juta jiwa penerima manfaat program MBG.

"Sekitar Rp240 triliun untuk MBG," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jumat (14/8/2026).

Porsi pembiayaan program nutrisi tersebut setara dengan 29,23 persen dari keseluruhan pagu belanja pendidikan tahun 2027 rancangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bernilai Rp820,9 triliun.

Secara kumulatif, nilai Rp820,9 triliun dalam draf anggaran pendidikan ini mencatatkan kenaikan sekitar 13,9 persen apabila disandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2026 yang berada di angka Rp720,8 triliun.