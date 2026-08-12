Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Optimistis PFII Bisa Tarik Investasi Asing Lebih dari Rp500 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |19:19 WIB
Purbaya Optimistis PFII Bisa Tarik Investasi Asing Lebih dari Rp500 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). (foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bakal menjadi magnet besar bagi masuknya arus modal asing ke dalam negeri.

Purbaya memperkirakan nilai investasi yang masuk dapat menembus angka lebih dari Rp500 triliun, selama paket insentif dan fasilitas yang disediakan mampu memikat para investor global.

"Kalau itu menarik dan berhasil, mungkin bisa lebih besar daripada itu (Rp500 triliun)," ujar Purbaya usai menerima kunjungan Menteri ESDM di kantornya, Selasa (11/8/2026).

Purbaya menambahkan bahwa kalkulasi tersebut masih berupa perkiraan awal.

Perhitungan mengenai potensi dana yang dapat dihimpun akan diserahkan kepada Danantara, selaku pihak yang menyiapkan modal awal untuk pengembangan kawasan keuangan tersebut.

"Itu nanti Danantara yang hitung," tegasnya.

Purbaya memastikan bahwa pemberian berbagai fasilitas dan insentif perpajakan di kawasan PFII tidak akan menggerus penerimaan negara maupun memicu kerugian fiskal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/320/3235710//purbaya-71jJ_large.jpg
Penerimaan Pajak Tumbuh 23% hingga Juli, Purbaya: Masih Relatif Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/320/3235708//purbaya-vuw4_large.jpg
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen, Purbaya Tunda Pungutan Pajak E-commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235526//purbaya-VOBr_large.jpg
Sambut Penunjukan Destry sebagai Calon Tunggal Gubernur BI, Purbaya: Enggak Ada Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235483//purbaya-Zugy_large.jpg
Bahlil-Purbaya Buka Suara Soal Isu Reshuffle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235479//purbaya-pPt7_large.jpg
Saling Sanjung Menteri Nomor 1, Purbaya-Bahlil Bahas Nasib Pertalite  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235315//purbaya-T2KR_large.jpg
Penempatan Rp70 Triliun Dana SAL di Himbara Harus Berdampak bagi Rakyat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement