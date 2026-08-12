Penerimaan Pajak Tumbuh 23% hingga Juli, Purbaya: Masih Relatif Aman

enteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi penerimaan pajak tumbuh di atas 23 persen hingga akhir Juli 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi penerimaan pajak tumbuh di atas 23 persen hingga akhir Juli 2026. Penerimaan tersebut masih berada dalam jalur yang aman untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

"Pak Bimo (Dirjen Pajak) lapor kemarin, dia bawa angka akhir minggu lalu kira-kira gitu. Jadi masih relatif aman, 23 persen lebih masih pertumbuhannya," kata Purbaya usai bertemu Menteri ESDM di kantornya, Selasa (11/8/2026).

Meskipun Kementerian Keuangan belum merilis laporan resmi realisasi APBN untuk periode Juli 2026, estimasi penerimaan pajak selama Januari hingga Juli 2026 diperkirakan mencapai kisaran Rp1.217,7 triliun berdasarkan kalkulasi pertumbuhan 23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) tersebut.

Dengan capaian tersebut, akumulasi penerimaan pajak diperkirakan telah melampaui separuh dari target APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun, atau setara dengan 51,6 persen dari total target setahun.

Kendati demikian, laju pertumbuhan penerimaan pada akhir Juli 2026 ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sempat tumbuh mencapai 24,6 persen.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.