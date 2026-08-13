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Purbaya Tambah Anggaran Bea Cukai untuk Berantas Penyelundupan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |22:12 WIB
Purbaya Tambah Anggaran Bea Cukai untuk Berantas Penyelundupan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah mengalokasikan tambahan anggaran operasional bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Foto; Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah mengalokasikan tambahan anggaran operasional bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kapabilitas pengawasan serta meningkatkan frekuensi penindakan terhadap aksi penyelundupan dan praktik kecurangan bisnis di wilayah perbatasan Indonesia.

Penambahan anggaran tersebut mulai direalisasikan pada tahun anggaran berjalan dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.

"Jadi memang Bea Cukai, biaya operasinya kita tambah supaya lebih banyak aktif menangkap penyelundupan-penyelundupan maupun kecurangan bisnis lain di Indonesia," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai besaran pasti tambahan dana operasional tersebut, Purbaya menyebut nilainya cukup memadai untuk menunjang efektivitas pengawasan di lapangan.

"Ada, baru cukup lah... Ya miliar, Rp1 miliar sih lebih sih," ungkapnya ketika ditanya mengenai besaran anggaran tahun ini.

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