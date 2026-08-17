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HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Siapkan Dana Bencana Rp5 Triliun, Bisa Ditambah Jika Kurang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |13:13 WIB
Purbaya Siapkan Dana Bencana Rp5 Triliun, Bisa Ditambah Jika Kurang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menyediakan dukungan pembiayaan penanggulangan bencana. (foto: Okezone.com/Instagram)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menyediakan dukungan pembiayaan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia dengan memastikan ketersediaan dana kebencanaan yang adaptif serta dapat langsung dicairkan sewaktu-waktu saat kondisi darurat terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di sela agenda Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Pada momentum tersebut, Purbaya menyampaikan optimisme bahwa peringatan kemerdekaan menjadi pijakan penting bagi akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

"Hari ini kita harapkan menjadi awal dari kebangkitan Indonesia yang lebih baik ke depan. Tahun depan kita harapkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, mudah-mudahan bisa lebih dari itu," ujar Purbaya.

Meski mengusung optimisme pertumbuhan ekonomi, Purbaya menekankan bahwa aspek kesiapsiagaan fiskal terhadap potensi risiko bencana alam tetap menjadi prioritas pemerintah agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian daerah.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi dana siap pakai (on-call) sebesar Rp5 triliun yang siap ditambah sesuai dengan eskalasi kebutuhan riil serta pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB," ujar Purbaya.

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