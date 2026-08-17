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Harga Emas Antam Naik di HUT Ke-81 RI, Segram Rp2.677.000

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |11:24 WIB
Harga Emas Antam Naik di HUT Ke-81 RI, Segram Rp2.677.000
Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI). (Foto :Okezone.com)
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JAKARTA – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI). Harga emas Antam naik Rp2.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada informasi di situs resmi Logam Mulia, Senin (17/8/2026), harga emas Antam hari ini dibanderol Rp2.677.000 per gram, naik dari posisi sebelumnya sebesar Rp2.675.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga beli kembali atau buyback. Harga buyback emas Antam tercatat naik Rp5.000 menjadi Rp2.530.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif yang berlaku sebesar 1,5% bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

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