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Harga Emas Antam Hari Ini 26 September Naik Rp23.000! Kini Dijual Rp2.613.000 per Gram

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |09:24 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 26 September Naik Rp23.000! Kini Dijual Rp2.613.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini 26 September Naik Rp23.000! Kini Dijual Rp2.613.000 per Gram (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) logam mulia pada hari ini akhirnya kembali. Tercatat. harga emas Antam naik Rp23.000 menjadi Rp2.613.000 dari harga sebelumnya Rp2.590.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini juga naik Rp23.000 menjadi Rp2.438.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Jumat (25/9/2026).

 

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