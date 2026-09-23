Akhirnya Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Kini Dijual 2.630.000 per Gram

Akhirnya Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Kini Dijual 2.630.000 per Gram (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) logam mulia pada hari ini, Rabu (23/9/2026) naik Rp3.000 menjadi Rp2.630.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.627.000 per gram. Harga emas Antam akhirnya naik setelah turun 2 hari berturut-turut.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini juga naik Rp3.000 menjadi Rp2.465.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Graha Dipta Pulo Gadung.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia: