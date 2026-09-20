Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini, Termurah Rp1.369.000

JAKARTA - Daftar terbaru harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini, Minggu (20/9/2026). Harga emas Antam tetap dijual Rp2.638.000 per gram usai naik Rp15.000 kemarin.

Sementara, harga beli kembali (buyback) emas Antam juga tetap Rp2.473.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.