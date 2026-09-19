Setelah Libur Panjang Maret, Mei 2027 Ada Libur 9 Hari Berturut-turut

Setelah rangkaian libur 10 hari pada Maret 2027, masyarakat masih bisa mempersiapkan agenda libur panjang berikutnya pada Mei. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Setelah rangkaian libur 10 hari pada Maret 2027, masyarakat masih bisa mempersiapkan agenda libur panjang berikutnya pada Mei. Berdasarkan jadwal libur nasional dan cuti bersama 2027, terdapat rangkaian libur selama enam hari berturut-turut pada 15-20 Mei 2027.

Rangkaian libur tersebut bertepatan dengan Hari Raya Iduladha 1448 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2571 BE. Libur dimulai pada Sabtu dan Minggu, 15-16 Mei 2027.

Kemudian, Senin, 17 Mei 2027, ditetapkan sebagai libur nasional Hari Raya Iduladha 1448 Hijriah. Libur berlanjut pada Selasa, 18 Mei 2027, yang merupakan cuti bersama Iduladha 1448 Hijriah.

Selanjutnya, Rabu, 19 Mei 2027, ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak 2571 BE. Sementara Kamis, 20 Mei 2027, merupakan libur nasional Hari Raya Waisak 2571 BE.

Rangkaian libur tersebut bisa diperpanjang hingga sembilan hari bagi pekerja yang mengambil cuti tahunan pada Jumat, 21 Mei 2027. Setelah itu, masyarakat kembali mendapatkan libur akhir pekan pada Sabtu dan Minggu, 22-23 Mei 2027.