Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama di 2027

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |15:45 WIB
Daftar Lengkap 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama di 2027
Daftar Lengkap 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama di 2027 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lengkap 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama tahun 2027 yang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, ada total 26 hari libur.

"Jadi, tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah libur nasional itu adalah 18 hari di tahun 2027, mayoritas adalah keagamaan, kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah sejumlah delapan hari," kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dia menegaskan, hal tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal, baik libur nasional yang sudah definitif atau fixed, maupun cuti bersama yang mempertimbangkan kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual adat dan tradisi di hari-hari besar keagamaan.  

"Juga mempertimbangkan adanya posisi yang berkaitan dengan hari Sabtu dan Minggu, kemudian mudik Lebaran, dan lain-lain," ujarnya.

Dia menjelaskan, cuti bersama tersebut berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan untuk swasta, sifat dari cuti bersama fakultatif.

"Jadi bisa dilakukan, bisa tidak," ucap Pratikno.

Berikut adalah daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242142/cuti_bersama-CA2S_large.jpg
Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2027, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/622/3209489/hari_libur_nasional-1Qjk_large.jpg
Hari Libur Nasional dan Tanggal Merah di April 2026, Ada Cuti Bersama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/622/3207637/kalender_2026-8roN_large.jpg
Cuti Bersama Lebaran 2026: Ini Jadwal Lengkap Tanggal Merah hingga Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199661/cuti_bersama-Buax_large.jpg
Ini Tanggal Merah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Februari 2026, Ada Long Weekend 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199527/prabowo_subianto-aoJ0_large.jpg
Prabowo Teken Aturan Cuti Bersama ASN 2026, Cek Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/622/3193638/kalender_2026-MD1Q_large.jpg
Daftar 17 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement