Daftar Lengkap 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama di 2027

Daftar Lengkap 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama di 2027 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Daftar lengkap 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama tahun 2027 yang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, ada total 26 hari libur.

"Jadi, tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah libur nasional itu adalah 18 hari di tahun 2027, mayoritas adalah keagamaan, kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah sejumlah delapan hari," kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dia menegaskan, hal tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal, baik libur nasional yang sudah definitif atau fixed, maupun cuti bersama yang mempertimbangkan kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual adat dan tradisi di hari-hari besar keagamaan.

"Juga mempertimbangkan adanya posisi yang berkaitan dengan hari Sabtu dan Minggu, kemudian mudik Lebaran, dan lain-lain," ujarnya.

Dia menjelaskan, cuti bersama tersebut berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan untuk swasta, sifat dari cuti bersama fakultatif.

"Jadi bisa dilakukan, bisa tidak," ucap Pratikno.

Berikut adalah daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: