HOME FINANCE SMART MONEY

Hari Libur Nasional dan Tanggal Merah di April 2026, Ada Cuti Bersama?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |09:00 WIB
Hari Libur Nasional dan Tanggal Merah di April 2026, Ada Cuti Bersama?
Hari Libur Nasional dan Tanggal Merah di April 2026, Ada Cuti Bersama? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Hari libur nasional di April 2026, apakah ada cuti bersama? Masyarakat akan kembali libur panjang pada bulan April 2026 setelah sebelumnya libur panjang saat Lebaran di Maret 2026.

Hari Libur Nasional di April 2026 sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Diketahui, berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional sepanjang 2026 adalah sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Dengan demikian total hari libur dan cuti bersama 2026 mencapai 25 hari.

Hari Libur Nasional dan Tanggal Merah di April 2026

Sementara, berdasarkan SKB 3 Menteri, terdapat hari libur nasional pada April 2026 yaitu Jumat, 3 April 2026: Wafat Yesus Kristus (Jumat Agung) dan Minggu, 5 April 2026: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

Lalu apakah ada cuti bersama?

Pemerintah tidak menetapkan cuti bersama untuk perayaan Jumat Agung dan Paskah pada tahun ini. Namun, masyarakat bisa kembali menikmati libur panjang 3 hari.

Jadwal Long Weekend April 2026

Meski tidak ada cuti bersama di April 2026, masyarakat tetap bisa menikmati libur panjang pada awal April. Berikut jadwalnya:

- Jumat, 3 April 2026: Wafat Yesus Kristus  
- Sabtu, 4 April 2026: Akhir pekan  
- Minggu, 5 April 2026: Paskah  

 

