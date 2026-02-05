Ini Tanggal Cuti Bersama PNS Tahun 2026, Catat!

Tanggal cuti bersama 2026 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Tanggal cuti bersama 2026 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025.

Aturan ini diterbitkan dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026.

Berikut tanggal waktu cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2026:

1. Tanggal 16 Februari (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

2. Tanggal 18 Maret (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948

3. Tanggal 20, 23, dan 24 Maret (Jumat, Senin, dan Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

4. Tanggal 15 Mei (Jumat) sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus