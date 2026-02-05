Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Tanggal Cuti Bersama PNS Tahun 2026, Catat!

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |06:05 WIB
Ini Tanggal Cuti Bersama PNS Tahun 2026, Catat!
Tanggal cuti bersama 2026 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tanggal cuti bersama 2026 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025. 

Aturan ini diterbitkan dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026.

Berikut tanggal waktu cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2026: 

1. Tanggal 16 Februari (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

2. Tanggal 18 Maret (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948

3. Tanggal 20, 23, dan 24 Maret (Jumat, Senin, dan Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

4. Tanggal 15 Mei (Jumat) sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/25/3193033//tanggal-mGYc_large.jpg
Tanggal Merah, Cuti Bersama 2026 dan Long Weekend, Yuk Catat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/624/3191071//pns-cEMF_large.jpg
Daftar 5 Sekolah Kedinasan Terbaik di Jabodetabek, Bisa Langsung Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189239//libur_bersama_desember-Bwex_large.jpg
25 Desember Tanggal Merah, Apakah Tanggal 26 Desember 2025 Ada Cuti Bersama? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187349//libur_bersama-ugH1_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Tanggal Merah dan Daftar Cuti Bersama Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/622/3185506//kalender_2026-qfFC_large.jpg
Kalender 2026: Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185314//cpns-FuSa_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemenhub
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement