Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kalender 2026: Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Long Weekend

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |11:20 WIB
Kalender 2026: Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Long Weekend
Kalender 2026: Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Long Weekend (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kalender 2026 meliputi hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah ditetapkan pemerintah. Selain itu, dari hari libur nasional dan cuti bersama 2026 terdapat libur panjang atau long weekend.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, pemeerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama 2026 sebanyak 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama 2026. 

SKB tiga menteri antara lain Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, dan Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Penerbitan SKB Tiga Menteri ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.

Berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional adalah sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Dengan demikian total hari libur dan cuti bersama 2026 mencapai 25 hari.

“Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama,” disebutkan dalam SKB yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada 19 September 2025.

Disebutkan dalam SKB, unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan,” bunyi SKB.

Selanjutnya disebutkan, pelaksanaan cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelaksanaan cuti bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

“Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi SKB.

Berikut ini Okezone rangkum Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Long Weekend 2026

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3172022/hari_libur_2026-Y7Ga_large.jpg
Berikut Daftar 17 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171760/hari_libur-N4ZS_large.jpg
8 Hari Ditetapkan Jadi Cuti Bersama 2026, Ini Aturan Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171652/kalender_2026-2qRD_large.jpg
Daftar 17 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2026, Banyak Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/622/3166814/kalender_2025-9Fro_large.jpg
Daftar Libur di September 2025: Tanggal Merah, Long Weekend hingga Rekomendasi Cuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165774/cuti_bersama-9juA_large.jpg
Apakah Ada Libur Cuti Bersama Maulid Nabi 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/320/3143483/hari_libur_juni-GoCE_large.jpg
Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Juni 2025, Catat Tanggalnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement